McMANUS, Odette Michaud



Au CHUL, Québec, le 24 juillet 2020, à l’âge de 82 ans et 11 mois, est décédée madame Odette Michaud, épouse de monsieur Denis McManus. Elle demeurait à Donnacona.auet de là, au cimetière St-Jean-Baptiste de Donnacona (Les Écureuils). Madame Michaud laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Nancy (Michel Leclerc) et Patrick (Penny Chase); ses petits-enfants adorés: Katherine et Shany; Nicolas, Alexandre et Victoria. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Georges (Hedwidge Lafleur), feu Henriette (feu Jacques Pageau). Elle laisse également les membres de la famille McManus, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du cœur et de L’AVC, C.P. 460, Succ. L, Toronto, ON M4P 9Z9, www.coeuretavc.ca