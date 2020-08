LEDUC, Jean-Paul



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 2 août 2020, à l'âge de 84 ans et 6 mois, est décédé monsieur Jean-Paul Leduc, conjoint de dame Fernande Pagé, fils de feu monsieur Henri Leduc et de feu dame Rosanne Genest. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laOutre sa conjointe Fernande, monsieur Leduc laisse dans le deuil sa sœur Germaine (Jérôme Deshaies); sa belle-sœur Fernande Perron (feu Gérard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pagé: feu Gaétane (feu Eugène Paquin), Rollande (feu Normand Gamache), feu Noëlla (Jean-Paul de Beaumont), feu Yvette (Gérard Tessier), Guy (Agathe Petitclerc) et feu Marcel. Il est allé rejoindre ses parents, son frère et ses sœurs décédé(e)s: Blanche (feu Léo Forgues), Rachel (feu Fernand Lefebvre), Dolorès (feu Armand Bérubé), Jeanne D'Arc (feu Roland Bélisle) et Ernestine. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Sa conjointe tient à remercier le personnel soignant des soins palliatifs de l'IUCPQ et le personnel du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières pour les soins professionnels et bienveillants qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mira inc., 1820, Rang Nord-Ouest, Sainte-Madeleine (Québec), J0H 1S0. Des formulaires seront disponibles à l'église.