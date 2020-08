VILLENEUVE,

Lauraine Fréchette



À l'Hôpital du Saint-Sacrement de Québec, le 12 avril 2020, à l'âge de 82 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Lauraine Fréchette, épouse de feu Gérard-Raymond Villeneuve. Fille de feu Alphonse Fréchette et de feu Béatrice Ouellette, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses filles : Josette (Rémi Gaudreault), Danielle (Michel Larose), Nathalie (Denis Chevalier), Lyne (Viateur Jean) et Chantal (Sylvain Mercier); ses petits-enfants: Bianca, Lorry-Anne, Anthony, Sophie, Émilie, Gabriel et leurs conjoint(e)s; ses arrière-petits- enfants: Nicolas et Nathan; ses frères et sœurs: feu Robert (feu Anatola Gaucher), Cécile (feu René Berthelot), feu Roland (Lorette Gagnon), feu Lucette, Gérard (Lorraine Boudreault), Maurice, Lizette (feu Serge Lepage) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Villeneuve: feu Roland (Anita Leclerc), feu Lucette (feu Laval Pelletier), feu Thérèse (Jean-Claude Lefebvre (Louisette Couture), feu Marcel (Marie Chabot) feu Mariette. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances lede 9h à 11h,auLa famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement, des soins intensifs du 4e étage, pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Fréchette. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Club des Petits Déjeuners (135-G, boulevard de Mortagne, Boucherville, QC J4B 6G4).Pour rendre hommage à Mme Fréchette, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.