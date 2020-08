PÉPIN BÉDARD, Denyse



À l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 1er août 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Denyse Pépin, épouse de feu monsieur Guy Bédard, fille de feu monsieur Omer Pépin et de feu dame Jeanne Talbot. Elle demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 14h à 16h et sera suiviLes cendres seront déposées à une date ultérieur au cimetière de Saint-Gabriel de Valcartier, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, ses enfants: Guylaine (Daniel Saint-Gelais), feu Steeve, Mélanie (Jean-Luc Feugère); ses petits-enfants: feu Gabriel, Christopher, Elsa, Elyse; ses frères et sœurs: feu Raymond (feu Huguette Lortie), feu Monique (Gilles Fournier), feu Paul-André, feu Claude (feu Madeleine Richard), Madeleine (feu Michel Talbot), Nicole (feu Paul Auclair); ses beaux- frères et belle-soeur: feu Elisabeth Bédard (Gaston Drolet), feu Claude (feu Andrée Drolet), feu Bernard; ses neveux et nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Enfant-Jésus en hématologie, l'IUCPQ, et le CLSC pour leurs bons soins.