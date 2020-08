BROCHU, Michel



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 30 juillet 2020, à l'âge de 68 ans et 10 mois, est décédé monsieur Michel Brochu, fils de feu madame Cécile Lambert et de feu monsieur Gérard Brochu. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 13h30 à 15h30.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Pierre (Mélanie), Annie (Martin), Mathieu (Isabelle) et Anne-Marie; ses petits-enfants: Nathaniel, Ariane, Kamilya, Élie, Maëna, Héloïse, Danaëlle, Nëvely, Jennifer, Émilie, Alexis, Dale, Laurie, Marie-Claude, Alycia et Loudrik; ses frères et soeurs: Lise (Claude), Claire (Pierre), Pierre (Louise) et Lucie (feu Serge); ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel de l'Hôpital Laval ainsi que les infirmières du CLSC pour les bons soins prodigués et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, QC, Tél. : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca Des formulaires seront disponibles sur place.