CAMPEAU CÔTÉ, Bernadette



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Bernadette Campeau Côté, survenu à Québec le 10 mars 2020. Elle était l'épouse de feu Jean Côté, fille de feu Rosa Turcotte et de feu Achille Campeau. Elle habitait à Québec.L'inhumation des cendres se fera à 15h30 au cimetière Saint- Charles, 1460 boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, QC G1N 3Y6. Elle laisse dans le deuil ses filles: feu Christiane (feu Gary Fiset), Sylvie (François Toutant), Carole (Jean-Marc Hamel) et Brigitte (Alain Bédard); ses petits-enfants: Steeve, Jason, Mark, Annie, Valérie, Jeffrey, Christopher et Alexandre; ses arrière-petits-enfants : Gabriel, Jérémie, Christina, Claudie et Andy; ses frères et sœurs: feu Rolland (feu Jacqueline Latulippe), Annette (feu Raymond Landry), Jeannine (feu Bertrand Dionne), Réal (Rachel Veilleux), feu Blanche (feu Roland Fortier), Léonce (Jacqueline Baillargeon), Noëlla (feu Denis Roy) et Liliane (feu Jean-Yves Beaudoin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: feu Pauline (feu Rodolphe Tremblay), Pierrette, Denyse, feu Lucien (feu Cécile Corriveau) et Andrée (Robert Giroux); plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que des ami(e) très cher(ère)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à l'équipe de traumatologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387. https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don