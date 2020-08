GINGRAS, Marielle Thivierge



Au Centre d'hébergement du Manoir-Trinité de Longueuil, le 3 juillet 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Marielle Thivierge, épouse de M. Raymond Gingras. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 7 août 2020 de 14h30 à 16h30.Elle laisse dans le deuil son époux Raymond, ses enfants : Lucie (Dany) et Louis (Lyne); ses petites-filles : Laurie et Véronique ; son arrière-petite-fille Lilyane, ses frères et sœurs : feu Fernand, feu Jeanne d'Arc (feu Lorenzo Lachance), Carmelle, feu Marie-Paule (feu Joseph Vaillancourt), Georgette (feu Origène Verret), feu Éliane (feu Raymond Guérard), Louisette, Gisèle (Renaldo Pilote), Ghislaine (feu Pierre Beaudoin) et feu Jeannine; sa nièce Denise Thivierge, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.