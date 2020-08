MIGUÉ, Paule



Il y a maintenant près de deux mois, nous vous faisions part du décès de notre tant aimée Paule, partie à Laval le 25 mai 2020. Elle avait 60 ans. Paule a laissé dans le deuil son père, Jean-Luc, sa mère, feu Renée Caron, et ses deux frères, Pascal et Nicolas. Elle a également quitté ses cinq nièces dont elle a toujours parlé avec une admiration débordante : Maude, Rachel, Laurence, Véronique et Justine. Elle laisse aussi Julien, son neveu, dont elle s'est tant occupé et tant soucié. Nous lançons maintenant une invitation à se la remémorer. Il s'agit d'une occasion de nous rappeler ensemble notre Paule si singulière, à la vie trépidante et mouvementée. La famille se fera un plaisir de vous recevoir le 30 août 2020 entre 10 h et 16 h, auMonastère des Augustines77, rue des RempartsQuébecFamille élargie et amis y seront chaleureusement attendus. La famille immédiate quittera le Monastère vers 16 h pour se rendre à l'église Saint-Félix de Cap-Rouge et y déposer les cendres aux côtés de sa mère, Renée. Cette mise en niche se fera dans l'intimité de la famille immédiate. Compte tenu des préoccupations sanitaires, du cadre imposé par la Santé publique et des espaces spécifiques du Monastère, le masque est obligatoire à l'intérieur de l'établissement et nous aurons à l'entrée une personne désignée pour "contrôler" les entrées et sorties. Pour ce faire, nous apprécierions que vous nous fassiez part de la tranche d'heures à laquelle vous comptez venir, soit 10 h - 12 h, 12 h - 14 h ou 14 h - 16 h.