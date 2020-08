DUMAS, Louise



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, Québec, le 21 avril 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Louise Dumas, épouse de feu monsieur Alexandre Trépanier. Elle était la fille de feu dame Marie Vézina et de feu monsieur Louis Dumas. Elle demeurait à la résidence Sainte-Famille, Ile d'Orléans et autrefois à Boischatel.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de Boischatel. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre, Alain (Marie Gilbert), Lyne; ses petits- enfants: Gabrielle (Vincent Roy), Maude, Camille et Alexandra; son arrière-petite-fille: Ellie Roy; ses frères, sœurs de la famille Dumas: Alice (Marc Doiron), Julia (feu Fernand Renaud), feu Marcel (feu Ghislaine Villeneuve) et feu Jacques; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Trépanier: Lilianne Morin (feu Lionel Trépanier), feu Antonia, feu Marie-Paule (feu Antoine Huot), feu Louisette (feu Albert Huot), feu Gabrielle (feu Jean- Baptiste Bélanger), feu Gilberte Trépanier (feu Léopold Dorion), feu Roland (feu Françoise Giguère), feu Roméo (feu Irène Gagnon) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour son support et les bons soins prodigués ainsi que tout le personnel et les propriétaires de la résidence Sainte-Famille de l'Ile d'Orléans pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire à par un don à la Fondation du C.H.U. Site : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec, Tél. : 418-525-4385. Les Funérailles sont sous la direction de :