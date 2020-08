TURCOTTE, Bertrand



À la Résidence du Domaine de la Beaucevilloise, le 27 mars 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Bertrand Turcotte, époux en premières noces de feu Blandine Pouliot et en secondes noces de dame Pierrette Bisson. Il demeurait à Beauceville, autrefois de Saint-Odilon.et de là au cimetière paroissial,La famille recevra les condoléancesau funérarium duvendredi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Guymond (Sylvie Loubier), Louise (Gaétan Asselin), Colette (Jean-Guy Goulet), Martial (Marie-France Giroux) et Luc (Annie Gingras); ses petits-enfants : Keven et Jimmy Goulet, Gabriel, Nicolas et Noémie Turcotte; les enfants de son épouse : Sylvie Hogue, Bruno Hogue (Gilda Spaccapietra), Martine Hogue (Karim Bounaaja), Patrick Hogue (Mélanie Lefrançois); les petits-enfants de son épouse : feu Jean-Philippe Tessier, Pier-Luc et Lee-Anne Tessier, Maude Langlois, Matias Hogue, Jérémie Hogue et Lilie-Soleil Lefrançois Hogue. Il était le frère de feu Raymond, feu Rose-Aimée (feu Edward Turcotte), feu Madeleine (feu Wilfrid Veilleux), Sauveur (feu Marie Rathé), Jules, Rita (feu Lucien Jacques), feu Clermont (Jeanne-Thérèse Bolduc), feu Arsène, Henri-Louis (Ginette Toulouse) et Marie-Paule (feu Camil Champagne). Il était le beau-frère de feu Cécile Pouliot (feu Henri Thibodeau), feu Denise Pouliot, feu Dominic Pouliot, Bernard Pouliot (Monique Gilbert), Jocelyne Pouliot (Denis Vachon), feu Gisèle Pouliot, Marielle Pouliot (Michel Bolduc), feu Jeanne-Mance Bisson (Gaston Hamelin), feu Luce Bisson (feu Denis Jetté) et feu Nicole Bisson (Serge Loiselle). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel de la Résidence du Domaine de la Beaucevilloise et l'infirmière Marie-Josée Giguère pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (1040, avenue Belvédère, Bureau 214, Québec, G1S 3G3) : www.cancer.ca