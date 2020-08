LAVOIE, Roger



À la Résidence Ste-Anne (rue Loyola), le 9 juillet 2020, à l'âge de 99 ans et 6 mois, est décédé monsieur Roger Lavoie, époux de feu dame Thérèse Langlois. Il était le fils de feu Louis Lavoie et de feu dame Valéda Lavallée. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses filles : Lise (feu Pierre Simard), Jacqueline (Raymond Garneau), Diane (Camille Samson) ; ses petits-enfants : Danièle (Martin Fellice), Dominic (Julie Soucy), Richard (Julie Leclerc), Frédérick (Julie Martineau), Isabelle et Geneviève (Stéphan Forcier). Il laisse également ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de : feu Jeannette (feu Éloi Aubin), feu Madeleine (feu Dr Paul-Ed. Pouliot), Denise (feu Léonard Savoie), feu Françoise (feu Antony Wood). Il était le beau-frère de : feu Jean-Charles (feu Hélène Soucy), feu Françoise (feu Albert Paradis), feu Madeleine (feu Octave Montambeault), feu Paul-Émile (feu Fernande Noël), feu Lucille (Victor Caron) et feu Antoinette Langlois (feu Wellie Savard). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Ste-Anne, où il a vécu ses quatre dernières années ainsi que les Dres Agnès Cencig et Diane Morin. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au cimetière Boischâtel.