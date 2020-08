PARENT, Micheline Nolet



Au CHSLD de Saint-Apollinaire, le 20 juillet 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Micheline Nolet, épouse de monsieur Raymond Parent. Elle demeurait autrefois à Saint-Nicolas. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie Parent (André Brulotte et leurs enfants, Nathaniel et Marguerite), Jean-François Parent (Annie Cloutier et leurs enfants, William, Félix et Catherine); Frédéric Parent (Karine Turcotte et leurs enfants, Émile, Gabrielle et Rosalie); ses frères et sa soeur : Jacques Nolet (Micheline Plamondon), Lise Nolet (feu Gilles Godin) et Claude Nolet; ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Jacqueline Parent (feu Lucien Giguère), feu Suzanne Parent (feu Yves Deschênes), Jean-Louis Parent (Simone Rhéaume), Denise Parent (Jean Brochu), Louise Parent (Jean-Marc Bédard) et feu Michel Parent (Yvette Martel); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de Saint-Apollinaire pour les services impeccables et les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/).La famille vous accueillera auà compter de 9h.