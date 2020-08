DEBLOIS, Claudette



À l'Hôpital Laval, le 28 juillet 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Claudette Deblois, épouse de feu Lorenzo Leclerc, fille de feu monsieur Joseph Deblois et de feu dame Reine Marguerite Petitclerc. Elle demeurait à Portneuf. Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu. Madame Deblois est allée retrouver ses frères et sa sœur décédés: Marcel, Madeleine et Bernard. Elle laisse dans le deuil son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Debloi : feu Yolande Thibodeau, Florent Marcotte (Jessie Bruce) et Nicole Martin; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Leclerc et Langlois : Lise Langlois (Claude Gagné), Léo Langlois, feu Roméo Langlois et Marie-Rose Langlois; ses filleuls Simon Marcotte et Samuel Langlois; sa bonne amie Lise Marcotte ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval pour son dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC G1V 0B8 418 656-4999 info@fondation-iucpq.org