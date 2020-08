MIVILLE LECLERC

Jeanne D’Arc



À l’Hôpital de Montmagny, le 3 juillet 2020, est décédée à l’âge de 90 ans et 11 mois, dame Jeanne D’arc Miville, épouse de feu monsieur André Leclerc. Fille de feu dame Imelda Moreau et de feu Ernest Miville, elle demeurait à Saint-Pamphile, comté de L’Islet. Elle était la mère de : Lisette, Gaétan (Mariette Anctil), feu Gervais (Angèle Cloutier), Gaétane, Martine (Rémi Bourgault et sa fille Mélissa), Mario (Line Lebel). Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants: Marie Ève (Mathieu Lebel et ses fils: Joey et Jeffrey), Steve (Marie-Claude Bois), Joanie (Guillaume Pelletier), Marie-Soleil (Jérémy Castonguay), Noémie (Anthony Gagnon), Sarah–Élie; ses arrière-petits-enfants: Jacob, Léo, Clémence, Auguste et Casimir. Elle était la sœur de: feu Adrien (feu Adelaïde Blanchet), feu Claire (feu Pierre Blanchet), feu Maurice (feu Simone Miville), feu Lionel (Noëlla Guillemette), feu Lucien (feu Gabrielle Blanchet), Raymond (Cécile Pelletier), feu Marguerite (feu Gérard Caron), feu Gertrude (Germain Poirier), feu Charles, feu Irène. De la famille Leclerc, elle était la belle-sœur de: feu Hélène, feu Raymond, feu Barthélémy, Noël A., Rose-Éva, feu Jean-Thomas (Madeleine Bois), feu Honoré (Céline Pelletier), feu Hervé et Ghislaine. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux médecins et le personnel soignant du 3e étage de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins apportés et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôpital de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny, G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 8 août de 9h30 à 12h et de 13h à 14h30.L’inhumation des cendres suivra au cimetière paroissial «Bellevue».