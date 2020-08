MORISSETTE, Paul-Eugène



Au CLSC de St-Marc-des-Carrières, le 12 février 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Paul-Eugène Morissette, époux de madame Gilberte Langlois et fils de feu monsieur Fortunat Morissette et de feu madame Lucina Paquet. Il demeurait à St-Basile. Monsieur Morissette laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Michèle, feu André, Monique (François Cote), Jean et son petit-fils David Morissette-Beaulieu (Chloé Cabana), ainsi que ses frères et sœurs : feu Aline (feu Henri Morin), feu Georgette (feu Abel Richard), Lucille (feu Jean-Louis Fiset), feu Arthur (feu Yvonne Piché), feu Yvonne (feu Adjénard Germain); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langlois : feu Georges (feu Carmelle Mercure), feu Lucia (feu Adrien Durocher), feu Théode (Aurore Perreault), feu Sylvio (feu Jacqueline Bourque), feu Léo (feu Carmelle Godin), feu Sylva (Liane Langlais), feu Raymond (Catherine Intzandt), feu Roger (feu Jeanne Roy), Henri-Gilles (Lucille Nadeau) et Thérèse ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel infirmier du CLSC de Pont-Rouge et de l'hôpital Laval pour les bons soins apportés.Vous pouvez compenser l'envoie de fleurs par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf en spécifiant pour le CLSC de Pont-Rouge, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Qc) G3L 1W1. https://www.fsssp.ca/ ou à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec, G1V 4G5. https://iucpq.qc.ca/fr