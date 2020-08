BÉLANGER, Réjane



À Lévis, le 18 juillet 2020, est décédée à l'âge de 78 ans, Madame Réjane Bélanger, fille de feu Madame Laurette Labbé et de feu Monsieur Edgar Bélanger. Elle laisse dans le deuil son fils Frédérik Gagné ainsi que son ami Marius D'Amours; Elle laisse aussi dans le deuil sa sœur Margot (Gérald Rochette) et ses frères: Gaétan (Renée Bélanger), André (Kim-Son Sim) et Guy (Ghislaine Plante); Elle a rejoint ses frères: Marcel (Hélèna Giona) et Réginald (Jenny Lachance). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs autres parents et ami(e)s.Des remerciements très sincères sont adressés à la Résidence Étienne-Simard de Saint-Romuald pour les bons soins prodigués. La famille tient aussi à remercier le personnel soignant du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis d'avoir pris soin de Réjane avec respect et dans la dignité. Pour exprimer votre sympathie, des dons à l'Association pulmonaire du Québec sont suggérés à l'adresse internet https://pq.poumon.ca/nous-joindre/. Des formulaires seront aussi disponibles sur place.