DAIGLE JOBIN, Thérèse



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 mars 2020, à l'âge de 94 ans et 3 mois, est décédée madame Thérèse Daigle, épouse de feu monsieur Ovide Jobin. Elle était fille de feu madame Marie Morasse et de feu monsieur Joseph Jean Daigle. Elle demeurait à Val-Bélair.. Suivra l'inhumation des cendres au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil sa fille unique Johanne Jobin (Sylvain Charest); ses petits-enfants: Marie-Ève Jobin (Roxanne Cormier Tétreault) et Nicolas Jobin (Jessica Boivin-Lapalme) ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle est allée rejoindre son époux Ovide et tous ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Daigle: Marie, Alvina (Charles Villeneuve), Omer (Béatrice Daigle), Alphonse (Brigitte Lierette), Gédéon, Albert (Jeannette Légaré), Lucienne (Oscar Tremblay), Bernadette (Hector Sioui), Marie-Jeanne, Julienne (Auguste Beaupré) et Simone (Robert Daigle); de la famille Jobin: Thérèse (Edgar Pascal), Robert (Cécile Bussières), Marie-Rose (Roland Brousseau), Marie-Berthe (Emery Sioui), Rachel (Marcel Brousseau), Mariette (Roland Savard), Florence, Antoinette, Émilienne (René Jacques) et Patrick. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et sa chaleur humaine. Remerciement également au personnel du centre d'hébergement La Contemporaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant-Jésus. Téléphone : 418 525-4385. Site web : www.fondationduchudequebec.org Des formulaires seront disponibles sur place.