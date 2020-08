ROY, Sophie



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 18 juin 2020, est décédée madame Sophie Roy, épouse de monsieur Christian Lord, fille de feu madame Denyse Samson et de feu monsieur Gérard Roy. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 7 août 2020, de 13 h 30 à 16 h 30 et de 18 h à 21 h.L'inhumation se fera ultérieurement au Parc Commémoratif La Souvenance. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Audrey Lord (Benoit Saint-Jacques) et Marie-Pier Lord; son frère Stéphan Roy (Diane Prévost); sa nièce Émilie Roy (Olivier Lachance), sa filleule Camille Roy (Charles-André Sutton), Évelyne Gosselin, sa petite nièce: Sophie Lachance, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, ami(e)s et collègues de travail. Par sa présence, Sophie a marqué et embelli la vie de tous ceux qui l'ont connue. Après une belle vie soulignée par d'innombrables moments heureux vécus ensemble, c'est dans la sérénité qu'elle nous a dit Au Revoir. On se souviendra de son sourire radieux, sa générosité, son écoute, sa joie de vivre, sa douceur, bref, de son Amour. Nos remerciements vont aux Drs Alexandra Sébastiennelli et Louis-Denis Poulin, ainsi qu'à toute l'équipe d'hémato-oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur professionnalisme dans les traitements, les bons soins et leurs suivis personnalisés. Merci également à l'équipe des soins palliatifs du CLSC des Rivières.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de recherche CRCÉO,https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/campagne/Recherche/defi/bc4739c1-940a-4161-a976-57d05d7af18f