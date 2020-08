DORVAL, Gaëtan



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 juin 2020, à l'âge de 71 ans et 6 mois, est décédé monsieur Gaëtan Dorval, époux de madame Lucie Brousseau, fils de feu madame Marie-Anne Avoine et de feu monsieur Amédée Dorval. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil son épouse, Lucie Brousseau; son frère et ses sœurs : Diane (Jean-Claude Canuel), feu Céline, Aline (Luc Gagnon), Christiane, Réjean (Georgette Caron), Jocelyne (Michel Lacombe); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Brousseau : Gilles (Nicole Lamontagne), feu Hélène, Guy (Louise Pouliot), Anne (Mike Sheehan), Yves (Line Matte), Michel (Linda Tapin), Jean (Marie-Claude Blanchet); son filleul Éric Dorval, sa filleule Véronique Paquet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, petits neveux et petites nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s tout particulièrement la famille Legendre - Papillon. Sincères remerciements au Dr Martin Côté, neurochirurgien et à son équipe, ainsi qu'au personnel soignant du département de neurologie et des soins palliatifs de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Hôpital de l'Enfant Jésus (neurologie), 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, téléphone : 418 525-4385, courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, site web : www.fondationduchudequebec.org, ou à l'organisme de votre choix.