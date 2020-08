POIRIER, Cécile Hébert



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 18 juillet 2020, à l'âge de 70 ans et 4 mois, est décédée, entourée de l'amour de sa famille, Mme Cécile Hébert Poirier, épouse de M. Jean-Eudes Poirier. Elle était la fille feu M. Jean-Charles Hébert de feu dame Annette Frenette. Originaire de Cap-Santé, elle demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 10h30 à 12h20.et de là au cimetière de Ste-Famille, Île d'Orléans.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses fils Luc (Peggy Dufour) et Steeve (Caroline St-Pierre); ses petits- enfants qu'elle aimait de tout son cœur : Samuel. Alex, Jack et Naomi; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Louise (Yvon Deblois), Ghislaine, Jacques (Ghislaine Bouchard), Claude (Chantal Hamel), Réjean, Christian (Andrée Fiset), France (Clermont Fiset), Sylvie (Daniel Lavoie) et Stéphane (Karina Boily); son beau-frère et sa belle-sœur: René Babin (feu Nicole Poirier), son parrain M. Lucien Cauchon ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Hôpital St-François d'Assise, tout particulièrement Gabriel, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, av. Belvédère, bureau 201, Québec QC G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet : www.alzheimer.ca