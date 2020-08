CLOUTIER, Micheline



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 17 juillet 2020, à l'âge de 81 ans et 7 mois, est décédée entourée de l'amour des siens, madame Micheline Cloutier, épouse de monsieur Philippe Leclerc, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Elle était la fille de feu dame Hélène Richard et de feu monsieur Charles-Eugène Cloutier. Outre son époux Philippe, elle laisse dans le deuil ses enfants: Lynda (Réjean Thibault), Karel et Marlène (Dany Lagacé) ; ses petits-enfants: Krystel (Pascal Duperron), Carol-Ann (Stéphane Galibois) et Stéphane Thibault, Élisabeth et Josianne Lagacé (Mehdi-Benjamin Quittelier); ses arrière-petites-filles adorées: Maéva et Liana Duperron. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Jean (feu Rose-Alice Couillard), feu François (feu Françoise Fournier), feu Jeanne d'Arc (feu Alfred Couillard), feu Georges (feu Angèle Thibault), feu Rosaire (feu Jeanne d'Arc Bernier), feu Cécile (feu François-Xavier Bernier), feu Rita (feu Lauréat Couillard), feu Gilberte (feu Ludovic Allaire), Denis (feu Madeleine Gamache), feu Raymond (Suzanne Michaud), Robert (Léonne Villeneuve) et feu Paul (Léa Bélanger); de la famille Leclerc: Lucille (feu Georges-Henri Caron), feu Louisette (Raynald Gagné), Marcelle (feu Jean-Claude Bernier), Simone, Jean-Robert (Réjeanne Marier) et Laurent (Aline Caron) ainsi que Michelle Guimont. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à l'église.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 9h30.