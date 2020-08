FRENETTE, Lise



À l’IUCPQ, (Hôpital Laval), Québec, le 16 mars 2020, à l’âge de 86 ans et 11 mois, est décédée madame Lise Frenette, conjointe de feu monsieur Jacques Besançon. Elle était la fille de feu monsieur Arthur Frenette et de feu madame Caroline Richard et la mère de feu madame Sylvie Chalifour. Elle demeurait à Cap-Santé. Madame Frenette laisse dans le deuil ses enfants: Johanne, Marc, Marie-Claude ainsi que leurs conjoints et conjointes; le père de ses enfants Jean Chalifour; ses petits-enfants ainsi que leurs conjoints et conjointes ; ses arrière-petits-enfants; ses belles-soeurs et beaux-frères ainsi que ses neveux, nièces et autres parents et ami(e)s.et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duCeux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org