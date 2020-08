RODRIGUE, Robert



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 11 juin 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Robert Rodrigue, époux de madame Rollande Rodrigue. Il était le fils de feu Roméo Rodrigue et de feu Noëlla Giroux. Il demeurait à Québec. Monsieur Rodrigue laisse dans le deuil sa fille Chantal (Michel Lamothe); ses sœurs: Georgette (feu Paul Bédard), Christiane (Alain Giguère); ses beaux-frères et belles-sœurs: Lucille Giroux (feu Roland Rodrigue), Gustave Rodrigue (Lorraine Fortier), Raymond Rodrigue (Lise Blackburn), Rose-Hélène Hains (feu Jean Baptiste Rodrigue), Denise Fortier (feu Roger Rodrigue) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du Centre d'hébergement Le Faubourg pour leur dévouement et les bons soins prodigués et tout particulièrement à Lauraine et Élie. Également, un remerciement spécial à Christiane Rodrigue et Alain Giguère pour leur support. La direction des funérailles sera confiée à la maison