BÉLANGER, Madeleine



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 8 juillet 2020, à l'âge de 91 ans et 7 mois, est décédée madame Madeleine Bélanger, épouse de feu monsieur Armand Bédard, fille de feu madame Délia Godin et de feu monsieur Paul Bélanger. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres suivra au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil son fils feu Michel Bédard, sa petite-fille Nathalie Bédard, ses petits- enfants: Dany Lajeunesse, Maxime Lajeunesse, Ade Degrace, Mia Sagan et son ex-belle-fille Hélène Marcil. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, ave Belvédère, bureau 305, Québec, QC Téléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.