GIRARD, Cécile



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 26 juillet 2020, à l'âge de 86 ans et 10 mois, est décédée madame Cécile Girard, fille de feu madame Marie Girard et de feu monsieur Alfred Girard. Native de Charlevoix, elle demeurait à Québec.Selon ses volontés elle a été confiée au crématorium. Elle laisse dans le deuil son ex-conjoint Kelley Néron; ses filles et son fils : Céline (Martial), Madeleine et Étienne; ses 7 petits-enfants; ses 9 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : feu Lucie, feu Marcellin, feu Henriette, Paul-Émile, Jeannine, Claire, Jean-Charles, Léo et Gisèle; les membres de la famille Néron; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.