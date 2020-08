POWERS, Murielle



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 11 juillet 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Murielle Powers, épouse de feu monsieur Maurice Buisson. Elle résidait à Québec, anciennement de Beaupré. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité, de 12h30 à 14h au salon funéraire duLa direction des funérailles a été confiée au :Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nancy et Steve (Mélanie Teasdale); ses petits-enfants: Gabrielle (Raphaël Duval), Anthony (Émilie Corbett), Charles (Laurianne Gauthier), Victor (Valérie Beaupré); sa sœur Jeannine Powers et elle a rejoint son époux Maurice ainsi que ses frères et sœurs qui l'ont précédés. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un merci particulier à tout le personnel du département d'hémodialyse de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et leur dévouement au cours des dix dernières années.