Baisses significatives des revenus et des profits pour BCE

La maison-mère de Bell en a pris pour son rhume en raison de la COVID-19 lors du dernier trimestre.

BCE a vu ses revenus fondre de 9 % par rapport à la même période l’an dernier pour s’établir 5,35 milliards $. Ses profits ont baissé de 64 % comparativement au deuxième trimestre 2019, passant de 817 millions $ à 294 millions $.

Malgré tout, BCE estime qu’elle repose sur des assises solides pour assurer sa croissance.

«Même si le ralentissement de l'activité économique et la baisse de la demande des clients dans tous les secteurs de Bell ont pesé très lourd sur les produits des activités ordinaires et le bénéfice du deuxième trimestre, Bell a enregistré une croissance positive des services sans fil postpayés et des services Internet de détail, de même qu'une diminution considérable du taux de désabonnement, notamment pour ce qui est des services traditionnels comme le service de téléphonie résidentielle», a déclaré Glen LeBlanc, chef des affaires financières de BCE et de Bell Canada, par communiqué, jeudi.

L’entreprise souligne notamment que les flux de trésorerie disponibles s’élevant à 1,6 milliard $ ont augmenté de 50 % durant le dernier trimestre.

Le géant de télécommunications a mentionné qu’elle avait 5,4 milliards $ dans ses coffres pour poursuivre ses investissements comme dans le réseau 5G ou la fibre optique et verser des dividendes.