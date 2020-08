BUTEAU, Benoît



Au Centre de soins de longue durée de Saint-Raphaël, le 31 juillet 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Benoît Buteau, fils de feu monsieur Joseph Buteau et de feu dame Adrienne Bussières. Il demeurait à Saint-Henri-de-Lévis. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Roch (Colette Rousseau), Claude (Ginette Desrosiers), Claire (Adonia Létourneau), Yvon (Louise Drapeau), Léo (Nicole Latulippe), Cécile (feu Claude Tremblay), Denis (Lise Larochelle), Céline (Gaston Hamel), Fernand (Claire Lantagne) ainsi que son ''petit frère de coeur'' Mario et sa famille. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant du 7e étage de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis, le personnel du Royal de Saint- Anselme et le personnel du CHSLD de Saint-Raphaël pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 9h30, sous la direction du