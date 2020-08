LYNCH, Charles

Au Centre hospitalier de Matane, le 25 juin 2020, est décédé à l'âge de 88 ans, M. Charles Lynch époux de feu Mme Monique Coulombe. Il demeurait à Matane. La famille recevra les condoléances le samedi 8 août à compter de 9h à laet l'inhumation aura lieu au cimetière de Matane. Il laisse dans le deuil son fils Gary (Françoise Charest), son petit-fils Perry, les familles Lynch et Coulombe ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. L'ont précédé son fils Sydney et sa fille Linda (Guy Lapointe). La famille désire remercier le voisinage, les amis, tout le personnel du Centre hospitalier de Matane pour les soins prodigués et les chaleureuses attentions accordées lors de son séjour. Les personnes qui le désirent peuvent témoigner leur sympathie par un don à la Fondation de l'Hôpital de Matane.