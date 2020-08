ROULEAU, Marcel



" Ne pleurez pas mon départ, puisque la mort est la fin de mes souffrances, j'ai vu venir la mort avec le calme et le courage, accompagné des miens. "Au centre d'hébergement de Charlesbourg, le 18 mars 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Marcel Rouleau, époux de dame Nicole Asselin, fils de feu Laurent Rouleau et de feu Alberta Lapointe. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Nicole, sa sœur Hélène et son frère feu Claude (Andrée Labrie); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: André Asselin, Céline Langlois (Yvan Langlois), Léo Asselin et Raymond Asselin (Odette Le Rosignol); ses neveux et nièces: Christian Rouleau (Jasmine Cantin-Obando), Michèle Rouleau (Yvan Chapdelaine), Marc Plamondon (Geneviève Audibert), Pierre Plamondon, Dany Asselin (Suzie Laroche), Chantal Langlois, Stéphane Langlois (Sonia Dubort-Langlois), Sylvie Asselin (Daniel Picard) et Isabelle Asselin; ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du centre d'hébergement de Charlesbourg plus particulièrement, Dr Louis Roy, pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'hébergement de Charlesbourg (soins palliatifs) 7150, Boulevard Cloutier, Québec (QC), G1H 5V5, Tél.: (418) 628-0456.