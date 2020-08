COVID-19: Transat offrira des vols vers 40 destinations cet hiver, principalement dans le Sud

MONTRÉAL – À compter du 1er novembre, Transat bonifiera son offre de vols et de forfaits pour les voyageurs. La compagnie, qui a entamé une reprise de ses activités le 23 juillet dernier après 112 jours d’arrêt, compte offrir 40 destinations durant l’hiver 2020-21.

Plusieurs destinations soleil des Caraïbes seront desservies à partir de Montréal. C’est le cas de Cuba, du Mexique et de la République dominicaine, a indiqué le transporteur mardi. Des voyages vers la Jamaïque, la Martinique et Saint-Martin seront aussi proposés, de même qu’en direction de la Colombie, du Costa Rica, du Honduras, du Panama et du Salvador.

Pour ce qui est des États-Unis, ce sont la Floride, Porto Rico et La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, qui seront offerts à partir de Montréal.

Des vols vers l’Europe sont aussi prévus, dont Malaga (en Espagne), Paris (en France) et Lisbonne (au Portugal), sans escale depuis Montréal.

Les voyageurs de la ville de Québec, de leur côté, auront droit à des vols directs vers une dizaine de destinations, dont Cuba et la Floride. Des liaisons de Toronto et d’autres villes canadiennes sont aussi au programme.

«Bien que toute l’industrie du tourisme ait été bouleversée par la pandémie de COVID-19, l’envie d’ailleurs, de dépaysement et de découvertes est toujours bien présente chez les voyageurs», croit Annick Guérard, chef de l’exploitation de Transat.

Avertissements officiels aux voyageurs

Pour le moment, le gouvernement fédéral déconseille toujours aux Canadiens d’entreprendre un voyage non essentiel à l’étranger, quelle que soit la destination, et les frontières entre le Canada et les États-Unis sont fermées au moins jusqu’au 21 août 2020.

Les avertissements gouvernementaux ont un impact sur les assurances voyage: la plupart d’entre elles ne couvrent pas les voyageurs tant qu’un avis est en cours.

La situation étant en constante évolution, Transat a mis en place une politique de remboursement et de modification flexibles pour ses vols et forfaits.

Elle dessert actuellement 23 destinations.