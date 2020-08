FRENETTE, Bernard



À l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 juillet 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Bernard Frenette, fils de feu madame Marie-Jeanne Turgeon et fils de feu monsieur Wellie Frenette. Il demeurait à Lévis et autrefois Donnacona.La famille vous accueillera à lade 15h à 16h.Il laisse dans le deuil son compagnon Jean Brisebois; ses frères et sœurs: feu Réjean, René (Réjeanne Durand), Jean-Luc (Guylaine Létourneau), feu Gilles, Louise (André Armstrong), Jacques, Edith (Michel Boux); son filleul Olivier ainsi que ses neveux et nièces, parents et ami(e)s. Nos sincères remerciements pour les bons soins prodigués par Sarah-Maude Carbonneau, physiothérapeute; Docteur Denis Lachance, chiropraticien et Maxim Beauchemin-Gilbert, massothérapeute.