PICARD, Yvan

À l'hôpital Chauveau, le 26 mars 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Yvan Picard, époux de dame Hélène Savard et en premières noces de feu dame Marguerite Paquet. Il était le fils de feu dame Cécile Boutet et de feu monsieur Émile Picard. Né d'une famille de quatorze enfants, il a été boucher pendant 50 ans à la boucherie E.W. Bégin. Il demeurait à Wendake. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à lapour crémation.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h00. Les cendres seront déposées au Columbarium de Mémorial de Wendake sous la direction de laIl laisse dans le deuil, son épouse Hélène Savard, ses enfants: Gaétan (Martine Trudel), Francyne (Denis Cloutier), Carole (Jérome Parent), René, Sylvain (Chantal Leclerc), Martine (Patrice Gosselin), Élyse (Serge Cusson); sa belle-fille Cynthia Sioui (Yves Clouston); ses petits-enfants : Anthony, Raphaël, Andrée-Anne, David, Patrick, Véronique, Jonathan, Andicha, Gabrielle, Émanuel, William, Paméla, Bianca, Valérie; ses arrière-petits-enfants: Sarah-Anne, Mireilla et Kelly-Ange; ses sœurs feu Georgette, feu Corine, feu Lucette, feu Raymond, feu Jean-Guy, feu Denise, feu Pierrette, Suzanne, Claudette, Louise, feu André, feu Richard, tante Diane (feu Paul Desroches); ses belles-sœurs: Marie-Berthe Paquet, Micheline Kirouac et Marie-Aldéa Gagné; sa filleule Nathalie Picard, son filleul Patrick P Cloutier ainsi que les membres des familles Paquet et Savard, son ami Jean-Claude Delaunière ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille remercie le Dr Christian Sioui ainsi que le personnel du département de Cardiologie de l'hôpital Laval pour les bons soins prodigués.