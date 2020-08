Danault en mode défensif

MONTRÉAL | Phillip Danault portait deux chapeaux depuis le début de cette série contre les Penguins, celui de centre du premier trio, mais aussi celui de centre qui sert d’ombrage à Sidney Crosby. Depuis la deuxième période du troisième match, Danault peut se concentrer encore plus sur sa mission de ralentir le capitaine des Penguins.

Claude Julien a fait un pari important lors de la dernière rencontre en brisant son trio le plus stable depuis deux ans, celui de Danault au centre de Tomas Tatar et de Brendan Gallagher.

L’audace de Julien a rapporté gros. Placé au centre de Paul Byron et d’Artturi Lehkonen, Danault a perdu le poids d’une responsabilité offensive.

« Quand je suis au top de mon jeu, je suis solide défensivement et l’attaque vient après, a rappelé Danault jeudi avant l’entraînement du CH. Des fois en changeant les trios, ça peut changer de grosses choses. C’était une grosse décision de la part de Claude. Ça a porté fruit. Je jouais un style plus simple avec Lehky et Pauly. C’était bon pour moi. »

« C’est sûr que ça va l’aider avec ces deux ailiers-là, deux bons joueurs défensifs, a renchéri Julien. Lehky (Lehkonen) joue de l’excellent hockey depuis le début des séries. Paul Byron, on sait ce qu’il apporte. Ça lui a donné d’excellents ailiers qui le complimentent bien. »

Nick Suzuki a pris la place de Danault au centre de Tatar et de Gallagher, alors que Jesperi Kotkaniemi s’est retrouvé avec Jonathan Drouin et Joel Armia.

Près de 23 minutes

Danault a parlé d’un style plus simple pour expliquer son jeu dans le troisième match. C’était simple, mais drôlement efficace.

Lors du troisième match, il a terminé la rencontre avec un temps de jeu de 22 min 38 s. Il se retrouvait à quelques secondes seulement du temps de jeu des trois principaux défenseurs de l’équipe, Shea Weber (23:55), Ben Chiarot (23 :00) et Jeff Petry (22:51).

« Phil est tellement important pour notre équipe, a noté Chiarot. Il génère de l’attaque et joue bien défensivement. Il prend les grosses mises en jeu. Il est un gros morceau de notre casse-tête. Nous aurons besoin de lui encore, il joue toujours contre les meilleurs joueurs au monde. »

Dans les dernières secondes du troisième match, Danault a gagné de précieuses mises en jeu en territoire défensif contre Crosby. À ce chapitre, le Québécois a du succès contre le capitaine des Penguins avec un taux d’efficacité de 63% (29 en 46) au cercle depuis le début de cette série. Ça peut paraître un simple détail, mais c’est une façon d’éloigner Crosby de la rondelle.