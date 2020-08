ROCHETTE, Lise



Au Centre Hospitalier de Magog, le 17 juillet 2020, est décédée à l'âge de 71 ans, madame Lise Rochette. Elle était la fille de feu monsieur Benoît Rochette et de feu dame Amanda Doré. Elle demeurait à Magog et autrefois de St-Augustin-de-Desmaures.Elle laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Monique (feu Louis-Joseph Gingras), Pierrette (feu Jean-Baptiste Desbiens), Jacques (Pierrette Lamontagne), feu Raymond (Marie-Paule Rodrigue), feu Jean-Claude (Odette Soulard), Suzanne, Claire (Richard Saindon) et feu Richard; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, via leur site internet : https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-fr La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du Centre Hospitalier de Magog pour les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.