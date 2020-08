Des Libanais de Québec grandement attristés

La communauté libanaise de Québec est sous le choc au lendemain des explosions qui ont soufflé une bonne partie de Beyrouth et meurtri le pays, déjà affaibli économiquement.

« Ça me fait de la peine. Surtout lorsque j’entends qu’il y a des milliers de blessés et tous ces morts », confie Farouk Cheikha, un homme d’affaires de Québec originaire du Liban.

« Catastrophique »

Ce propriétaire de boutiques de vêtements pour femmes se console de savoir qu’il ne compte aucun proche parmi les victimes.

Mais il ne peut s’empêcher de penser à cette ville où il a habité et à tous les dégâts qui vont changer à tout jamais le visage de Beyrouth.

« C’est arrivé pas loin d’une rue magnifique : la rue Maarad. C’est une rue qui était faite de façon extraordinaire, avec une ancienne architecture médiévale et orientale et de grands lustres. C’était de toute beauté, et là, c’est complètement détruit. Je trouve ça désolant », poursuit-il.

L’homme confie que le Liban souffrait déjà énormément au point de vue économique et la pandémie a affaibli davantage le pays. Ces explosions étaient la dernière chose dont les Libanais avaient besoin.

« C’est la cerise sur le gâteau. C’est catastrophique pour les Libanais », se désole M. Cheikha.

« C’est épouvantable »

De son côté, Tony Tannous, fondateur des restaurants La Galette Libanaise, s’inquiète car il est sans nouvelles d’un ami depuis les explosions.

« Il ne répond pas à l’appel depuis hier [mardi] et je n’ai toujours pas de nouvelles encore », laisse-t-il tomber.

Il se dit également très attristé de voir le pays d’origine de ses parents vivre une telle tragédie.

Le drame lui a fait remettre en perspective les soucis vécus ici.

« Si on fait une introspection, on a été enfermés chez nous deux mois, tout le monde a capoté. Là, il faut mettre un masque et tout le monde capote. Mais tu prends une douche chaude et quand tu vas à l’épicerie, il y a de la nourriture. Ce n’est pas le cas là-bas », se désole-t-il.

Don à la Croix-Rouge

Le restaurateur songe à envoyer un pourcentage des recettes de sa compagnie à la Croix-Rouge libanaise afin d’acheter le nécessaire pour soigner les gens, ce qui manque dans le pays, selon lui.

« Les infections, c’est une question de temps. Plein de monde aura des infections graves et le bilan va s’alourdir », se désole M. Tannous.