GROS-LOUIS, Bibiane



Au Foyer de Loretteville, le 10 mai 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Bibiane Gros-Louis, épouse de feu Maurice Blouin, fille de feu dame Eva Lirette et de feu monsieur Harry Gros-Louis Jr. Elle demeurait à Wendake. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 9h à 11h et sera suiviLes cendres seront déposées au cimetière de Wendake.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Steve, feu Nancy (Martin Tessier) et Gaétan; ses petits-enfants: Anthony, Mathieu, Audrey-Ann; ses sœurs et ses frères: feu May (feu Jean-Marc Sioui), Hélène (feu Jean-Marie Gros-Louis), feu Adélard (feu Réjeanne Mecteau), feu Éliane, Françoise (Claude Martineau), Fernande (Michel Laveau), Christiane (Réjean Monier), Monique (Harold Picard), Lucie (Gérard Beaulieu), Danielle (Pierre Lapointe); ses beaux-frères : Jean-Paul Blouin et feu Jacques Blouin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Un sincère remerciement au personnel du Foyer de Loretteville, pour son dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Marcel Sioui, 70, rue de l'Ours, Wendake (Québec), G0A 4V0, tél.: 418 843-8004, téléc : 418 843-8890.