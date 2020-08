BAILLARGEON, Antonia



À l'Hôpital Général de Québec, le 11 mars 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Antonia Baillargeon, fille de feu Philippe Baillargeon et de feu Irène Dion. Elle était originaire de Honfleur. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu Paquerette (feu Émile Lacasse), feu Maurice (feu Huguette Roy), feu Lionel, feu Joseph-Guy (Cécile Hamel), Laurien (feu Suzanne Sylvain, Claudette Nicholas), feu Paul-André, Robert (Francine McSween), Solange (feu Paul Roy, feu Louis-Guy Lachapelle), feu Jeanne d'Arc, Pauline (Florent Marceau), Rosaire (Pauline Pouliot) et feu Marcellin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Honfleur.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 13h.