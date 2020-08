OUELLET, Steeve

Adjudant-Maître



À l'hôpital Laval, le 28 juillet 2020, est décédé subitement à l'âge de 47 ans et 9 mois l'Adjudant-Maître Steeve Ouellet, fils de Mme Lina Lafrance et de M. Clément Ouellet. Il demeurait à Québec, natif de Saint-Alexandre, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale vendredi 7 août de 19h à 22h et le samedi 8 août de 9h à 12h50.et de là au crématorium. Les cendres de monsieur Ouellet seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses parents : Lina Lafrance et Clément Ouellet, son fils, Alexandre; sa sœur et son frère: Valérie (Martin Soucy), Martin (Valérie Lapointe); Marie-Elaine Michaud et ses enfants : Océane Durocher, Isaac Larouche; ses neveux et nièces: Anabelle et Olivier Soucy, Maygane Ouellet, Élodie, Caroline et Marc-Antoine Dolbec; ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents, ses frères et sœurs d'armes ainsi que ses ami(e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la