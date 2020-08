GAUTHIER, Arthur



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 juillet 2020, à l'aube de ses 93 ans, est décédé monsieur Arthur Gauthier, époux de feu madame Orietta Ainsley. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Il laisse dans le deuil ses enfants : Eddy (Manon Jacques), Kathleen (Michel Ouellet) et André (Carole Côté); ses petits-enfants : Patrick Gauthier (Julie Roy), Marie Gauthier (Pierre-François Richard), Karl Rhainds (Marie-Soleil Lachapelle), Jessica Rhainds (Jonathan Simard), Kevin Rhainds (Joannie Beaulieu), feu Guillaume Gauthier et Alexandre Gauthier (Madeleine Harvey Rhéaume); ses arrière-petits-enfants : Félix, Alyx, Eloik, Coralyne, Luis, Emmy, Léanne, Xavier, Flavie, Arthur, Zoé et Jake-William; son frère Roger Gauthier; ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au docteure Bissonnette et son équipe pour tous les bons soins attentifs. La famille tient également à remercier Mme Odette Simard et son équipe pour le travail et les soins donnés à Arthur pendant les sept années qu'il a passées au Manoir Gilbert, 3100 rue des Églises à Charny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/).La famille a accueilli parents et amis aule dimanche 2 août à compter de 10h.