CROISETIÈRE

Ghislaine Boulanger



Au C H U - Hôpital Saint-François d'Assise, le 2 août 2020, à l'âge de 87 ans et 6 mois, est décédée madame Ghislaine Boulanger, épouse de feu monsieur Gérard Croisetière, fille de feu madame Juliette Laperrière et de feu monsieur Maurice Boulanger. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyn (Susan Nickerson), Michel, Daniel, Jacques (Johanne Rosk) et Mario (Marie-Josée Gagné); sa nièce bien aimée Johanne L'Italien (Normand Lecompte); ses petits-enfants quelle adorait: Jennifer, Simon, Cynthia, Carole-Anne, Sterling, David, Sébastien et Mary; toutes ses ami(e)s des Elans de Vanier ainsi que ses belles-sœurs et ses beaux-frères. Un merci spécial à Johanne, Normand et Marie-Josée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sainte-Marie-de- l'Incarnation, Tél. : 418-681-6124