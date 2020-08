SAMSON, Madeleine



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 30 juin 2020, à l'âge de 82 ans et 6 mois, est décédée madame Madeleine Samson, fille de feu madame Bernadette Simard et de feu monsieur Gaudiose Samson. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 15h30.. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil sa sœur et son frère: Claudette (Conrad Toussaint) et Serge; sa nièce Rosalie Toussaint (Éric Dufresne) et leurs enfants; son neveu Philippe Toussaint (Mélina Lévesque); ses cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du département de cardiologie de l'Hôpital Laval (IUCPQ). Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Hôpital Laval (IUCPQ), téléphone : 418 656-4999, site web : www.fondation-iucpq.org Des formulaires seront disponibles sur place.