Malgré la pandémie, Latulippe poursuit sa croissance. Un nouveau magasin ouvrira le 29 septembre à Trois-Rivières. L’investissement atteint les 12 M$.

Il s’agira du troisième point de vente du groupe spécialisé notamment dans la vente d’articles de plein air, de chasse et de pêche. Le nouveau commerce sera situé dans le quartier District 55.

Près d’une centaine d’emplois seront créés.

Les travaux pour la construction de l’immeuble de 40 000 pieds carrés avaient débuté en 2019. Le chantier a toutefois été suspendu durant plusieurs semaines à cause de la pandémie.

«Depuis la réouverture des chantiers et la reprise des travaux suite à la COVID-19, l’échéancier est respecté et tout va bon train», indique dans un communiqué François Latulippe, copropriétaire et président de l’enseigne.

Comme dans les autres commerces du groupe, plusieurs éléments représentant la nature seront installés dans le magasin.

L’entreprise familiale Latulippe a été fondée à Québec en 1940.

C’est la première fois dans son histoire que le détaillant ouvre un magasin à l’extérieur de la grande région de Québec.

En 2019, la direction ne cachait pas avoir l’ambition de prendre de l’expansion à travers la province. Plusieurs projets sont dans les cartons.

Latulippe avait ouvert sa deuxième succursale à Lévis en 2015.