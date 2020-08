Les Oilers en eau trouble face aux Blackhawks

Battus 4 à 3 par les Blackhawks mercredi soir, les Oilers d’Edmonton n’ont plus de marge de manœuvre, tirant de l’arrière 2 à 1 dans la série qualificative qui les oppose à la formation de Chicago.

«C’est évidemment décevant, sans aucun doute. Nous devons nous assurer de gagner les deux prochaines parties, a affirmé l’attaquant Leon Draisaitl après la partie. Je crois que nous connaissons la gravité de la situation dans laquelle nous sommes actuellement. [...] Nous devons faire tout ce qui est possible pour remporter deux matchs de suite.»

Grâce au titulaire du trophée Art Ross 2019-2020, les Oilers devançaient leurs adversaires après deux périodes, mercredi. Draisaitl avait inscrit deux buts et obtenu une mention d’aide pour permettre à son équipe de prendre les devants 3 à 2.

Le club de l’Alberta n’a cependant pas été capable de finir le boulot, puisque les Blackhawks ont déjoué deux fois le gardien Mikko Koskinen dans les six dernières minutes de la rencontre.

«Nous avons tenu bon. Je crois que c’était un bel effort d’équipe, a commenté Jonathan Toews, l’auteur du filet vainqueur. Nous avons vu tout le monde dans notre formation contribuer offensivement en troisième période.

L’expérience de Chicago

Une victoire des Hawks dans cette série qualificative d’un maximum de cinq matchs représenterait une certaine surprise. Les Oilers ont le statut de cinquième tête de série de l’Association de l’Ouest, alors que Chicago a obtenu le dernier billet pour les séries, étant au 12e rang.

«Une série de cinq matchs, c’est sûrement différent, a indiqué le capitaine des Blackhawks. Nous savons toutefois que les matchs numéro 3 et 4 sont les plus difficiles, comme lors d’une série 4 de 7. Avec notre expérience, nous savions comment jouer et nous préparer pour ce gros match. Sachant que toutes les parties sont de plus en plus difficiles, nous sommes conscients que le plus dur reste à venir.»

Chez les Oilers, d’ailleurs, on ne parle pas de la possibilité que les hostilités se terminent en quatre affrontements.

«C’est une longue série. Il reste encore deux matchs à disputer, a clamé le défenseur Darnell Nurse. Nous nous sommes battus et nous nous sommes mis en position de gagner en fin de rencontre. Parfois, les rebonds vont dans l’autre sens. Nous devons répondre vendredi et jouer un meilleur match.»

En effet, les jeunes joueurs d’Edmonton devront prouver qu’ils sont prêts à faire fi de l’expérience des Blackhawks et laisser parler leur talent s’ils ne veulent pas se retrouver en vacances prématurément.