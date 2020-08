Malheureusement, ça existe des femmes malveillantes

J’ai lu avec attention la lettre de cet homme qui s’est fait avoir par une femme qui, en lui faisant miroiter la possibilité d’une vie commune, l’avait incité à louer un appartement avec elle, avant derevenir sur sa décision à la dernière minute et de le laisser tomber.

L’an passé, j’ai vécu pareille mésaventure. Moi qui, pourtant rendu à la mi-cinquantaine, était devenu méfiant. Moi qui étais disposé à faire des compromis, puisqu’il faut en faire beaucoup si on veut vivre en couple. Moi qui avais accepté de me départir de la plupart de mes meubles et de bien d’autres affaires. Et bien après trois mois de cohabitation, il a fallu que je quitte la place.

Cette femme, venue des Caraïbes il y a déjà longtemps, avait un plan en tête. Celui d’utiliser mes besoins affectifs et autres pour prendre le contrôle de ma vie et établir son joug sur ma personne. La fameuse lutte de pouvoir s’est installée entre nous. Et comprenant que je ne céderais pas, que je n’étais pas du genre à me faire dominer ainsi, elle s’est mise à me mépriser à un point tel, que je n’ai eu d’autre choix que de me sauver de cette marâtre assoiffée de pouvoir.

Je ne m’étendrai surtout pas sur ses bondieuseries incessantes tant cet aspect d’elle m’a déplu. On pourrait croire que les grandes dévotes seraient plus enclines à se montrer bienveillantes envers autrui. Et bien absolument pas. Je ne regrette quand même pas cette expérience, puisque nous avons quand même eu de bons moments ensemble, malgré cette finale détestable. Mais la plus élémentaire estime de soi exige de ne jamais tolérer l’intolérable.

Le fils de Madame T.

Puisque vous êtes encore capable d’en reconnaître certains bons moments, votre malheureuse expérience semble ne pas vous avoir trop marqué, et c’est heureux. Contrairement à la réalité de ce garçon auquel vous faites référence et qui doute désormais de lui, votre maturité vous a, en quelque sorte, protégé.