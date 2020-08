Mathieu Baron animera «Chefs de bois»

MONTRÉAL – La compétition culinaire sauvage développée par Québecor Contenu a maintenant un titre et un animateur. C’est Mathieu Baron qui sera l’hôte de «Chefs de bois», émission vouée à la gastronomie, à la survie en nature et aux produits locaux.

Qui plus est, le chef Martin Picard, du Pied de Cochon, sera le juge en chef et mentor du jeu, qu’on décrit comme une aventure «folle et intense». C’est lui que nos valeureux cuistots devront impressionner en relevant des défis «fumants» et en repoussant leurs limites!

Rappelons que les cuisiniers qui se prêteront à l’expérience «Chefs de bois» seront déposés par hélicoptère dans un camp isolé au cœur de la forêt, quelque part au Québec, et que leur séjour sera parsemé d’imprévus! Un grand prix de 10 000 $ pourrait les attendre à la fin de la compétition.

À la fin juillet, Québecor Contenu lançait officiellement le recrutement de participants, alias les futurs «chefs de bois», pour donner corps à ce nouveau concept élaboré en collaboration avec Toast Studio.

La recherche de candidats est toujours en cours. On peut s’inscrire jusqu’au 20 août au https://www.gotoast.ca/recrutement/. On cherche des concurrents débrouillards, audacieux, ayant étudié en hôtellerie et/ou possédant une expérience en restauration et/ou dotés de compétences culinaires professionnelles, et habiles manuellement et physiquement. Une connaissance de la faune, de la flore, de la pêche et de la boucherie n’est pas obligatoire, mais peut constituer un atout.

Les dates de tournage et le diffuseur de «Chefs de bois» ne sont pas encore connus.