Nouveaux services

Depuis le début de la crise sanitaire, le Service d’entraide Basse-Ville (SEBV) n’a jamais cessé d’offrir des services d’urgence à la population affectée de façon particulière. Le SEBV m’annonce aujourd’hui la réouverture complète de l’ensemble de ses services. Le frigo-partage de Saint-Sauveur est un tout nouveau service qui vise l’aide alimentaire, l’entraide citoyenne et la réduction du gaspillage alimentaire. Accessibles 24/7, les installations munies d’un frigo, d’un congélateur et d’un garde-manger permettent aux citoyens d’y déposer ou d’y récupérer de la nourriture en toute sécurité. Rouverte depuis le 1er juin, La Boîte à Fripes offre des plages horaires élargies afin de mieux répondre aux besoins de sa clientèle grandissante. La friperie accepte les dons via la chute à vêtements du SEBV accessible 24/7. Sur la photo, une partie de l’équipe de travail du SEBV (dans l’ordre habituel) : Diane Verreault, secrétaire de direction ; Ricky Noël, entretien et maintenance ; Patricia Caissy, nouvelle directrice générale ; et Marie-Claire Caron, contractuelle – administration et comptabilité.

50 ans de mariage

Claudette Rousseau et Marc A. Marquis, de Rimouski, ont célébré la semaine dernière leur 50e anniversaire de mariage. C’est à la cathédrale de Rimouski, le 1er août 1970, que le mariage fut célébré. Le couple, qui n’a pas d’enfant, habite depuis un an la résidence Manoir Les Générations de Rimouski. Félicitations !

En souvenir

Le 6 août 1945, un bombardier américain B-29 larguait la première bombe atomique de l’Histoire sur Hiroshima (à gauche), dans l’ouest du Japon. Trois jours plus tard, le même cauchemar se répétait à Nagasaki (à droite).

Anniversaires

André Larue (photo), collectionneur d’autos et de camions, président de J.A. Larue... Julie Snyder, animatrice et productrice télé, 53 ans... Max Gros-Louis, ancien chef huron-wendat de Wendake, 89 ans... Chantal Beaulieu, présidente de Cible conseils RH... Renate Götschl, skieuse autrichienne, médaillée olympique 2002, 45 ans... Geri Halliwell, ex-membre des Spice Girls, 48 ans... Marc Lavoine, chanteur et acteur français, 58 ans... Yvon Pedneault, journaliste sportif Journal de Québec, 74 ans.

Disparus

Le 6 août 2019. Me Robert La Haye (photo), 76 ans, avocat criminaliste montréalais bien connu qui avait pris sa retraite en 2015, après une carrière de plus de 40 ans... 2018. Joël Robuchon, 73 ans, l’un des chefs français les plus célèbres et qui comptait le plus d’étoiles Michelin au monde... 2017. Jules Dufour, 76 ans, géographe et l’un des premiers à promouvoir la valeur patrimoniale du fjord du Saguenay... 2014. Norman Lane, 94 ans, céiste canadien, médaillé de bronze aux Jeux olympiques d’été de 1948 (canoë-kayak)... 2013. Jerry Wolman, 86 ans, ex-propriétaire des Eagles (NFL) et bâtisseur des Flyers (LNH) de Philadelphie... 2012. Marvin Hamlisch, 68 ans, compositeur américain... 2011. Hélène Rochas, 84 ans, femme d’affaires française... 2009. John Hughes, 59 ans, réalisateur et scénariste américain... 2008. Karl Kuehl, gérant des Expos de Montréal en 1976... 1978. Paul VI, 80 ans, chef suprême de l’Église catholique depuis 1963.