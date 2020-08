Revenus en baisse et perte accrue pour Bombardier

Bombardier a subi une perte nette de 223 millions $ US au deuxième trimestre alors que son chiffre d’affaires a chuté de 37 %, en raison principalement de la pandémie.

Pendant la même période de l’an dernier, la multinationale québécoise avait enregistré une perte nette de 36 millions $ US.

Les revenus de Bombardier se sont chiffrés à 2,7 milliards $ US au deuxième trimestre, contre 4,3 milliards $ US un an plus tôt.

Le secteur de l’aviation a été particulièrement touché avec une chute de 42 % des revenus. À peine 20 avions ont été livrés, contre 35 pendant la même période de l’an dernier.

Les activités de fabrication de pièces, notamment pour Airbus, ont vu leurs revenus plonger de 69 %. Le carnet de commandes de cette division a pratiquement fondu de moitié depuis le début de l’année.

Coûts additionnels

La division ferroviaire, Bombardier Transport, a dû inscrire une charge additionnelle de 435 millions $ US pour des coûts additionnels d’ingénierie, de certification et de modifications associés à des projets en voie d’achèvement, principalement au Royaume-Uni et en Allemagne. Les revenus de Bombardier Transport ont reculé de 33 % au deuxième trimestre.

Bombardier estime que la crise sanitaire a amputé de 700 à 900 millions $ US ses flux de trésorerie disponibles pendant le trimestre.

L’entreprise a tout de même utilisé moins de liquidités que prévu en raison notamment de réductions de coûts. Rappelons qu’en juin, Bombardier Aviation a annoncé la suppression de 2500 postes, dont 1500 au Québec.