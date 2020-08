Stew Travel: lancer une plateforme de voyage en pleine pandémie

Certaines personnes aiment les défis, d’autres les aiment beaucoup. Certains les aiment tellement qu’il n’y a absolument rien à leur épreuve. Et cela représente bien l’équipe de Stew Travel, basée à Montréal, qui a décidé de lancer sa plateforme de réservations de voyage il y a une semaine, en pleine pandémie.

Décidément, Samy Hammadache est un grand optimiste. Malgré que l’industrie du tourisme se soit considérablement complexifiée durant les derniers mois, le fondateur de Stew Travel a plutôt senti que le temps était propice au lancement.

«On a plus de visibilité et on peut apporter également plus de visibilité à nos partenaires et fournisseurs», explique-t-il au bout du fil. Plutôt que d’attendre une reprise plus forte du monde du voyage, celui-ci a même choisi d’accélérer la mise en service de sa plateforme pour favoriser le tourisme local.

«Beaucoup d’entreprises dans le tourisme misent principalement sur l’international alors que le tourisme local est extrêmement important. Au Canada par exemple, les dépenses touristiques intérieures représentaient quasiment 19 milliards de dollars pour le dernier trimestre 2019», affirme-t-il.

Les futurs voyageurs peuvent donc déjà se rendre sur la plateforme pour y magasiner des forfaits clés en main notamment au Québec et en Ontario, ce que le fondateur considère comme étant la première phase du site.

Au-delà du forfait

Tout le monde connaît des sites de réservations de voyages à rabais. Il y en a des tonnes. Samy Hammadache, lui, les trouvait plutôt standardisés, aseptisés et peu personnalisables pour les utilisateurs. C’est ce à quoi il souhaite s’attaquer en phase deux de son projet, cet automne.

«On laisse l’expérience de côté, dit-il. On est incapable de créer un produit en hôtel et voiture simplement. On est obligé d’avoir l’hôtel avec par exemple le petit déjeuner obligatoire, même si les gens ne le prennent pas. Il y a un repas minimum, des visites minimums.»

Son objectif avec Stew Travel est donc d’accompagner ses utilisateurs comme un «stewart» dans l’avion, terme employé en France pour désigner un agent de bord, et de planifier un itinéraire à la carte, selon les intérêts de chacun, et à prix concurrentiels. Il sera donc possible d’y modifier sa réservation d’hôtel, choisir un repas dans un restaurant plutôt qu’un autre, ajouter ou supprimer une excursion. Bref l’itinéraire deviendra parfaitement au goût du voyageur.

Le terme «stew», qui signifie aussi «ragoût» ou «mijoté» en anglais, se conjuguait bien avec l’idée de «faire son ragoût et créer son voyage avec des ingrédients multiples», ajoute par ailleurs Sammy Hammadache.

En plein envol

D’ici à ce que la version personnalisée soit disponible, les voyageurs locaux peuvent y trouver plusieurs forfaits, dont certains qui ont initialement répondu à des demandes précises de personnes ayant contacté l’équipe de Stew Travel pour partager leurs besoins.

«Si on prend par exemple celui des vignobles avec la visite de régions viticoles en Ontario, eh bien on a créé ce produit pour des utilisateurs et on l’a par la suite injecté dans la plateforme», raconte-t-il. Le fondateur souhaite ainsi s’inspirer de sa clientèle et proposer leur voyage de rêve à un plus grand nombre, toujours en gardant l’optique de conserver ce lien fort qui l’unit avec ses clients.

La plateforme Stew Travel est accessible gratuitement et sans abonnement.