Un groupe de créanciers critique le processus en cours au Cirque

Un petit groupe de créanciers du Cirque du Soleil s’oppose au processus en cours de mise à l’enchère de l’entreprise.

Ce groupe de créanciers du Cirque, qui détient une dette de deuxième rang d’environ 40 millions $ US, s’est adressé à un tribunal américain du Delaware cette semaine pour contester les termes de la principale offre sur la table pour le rachat du Cirque.

Cette offre initiale pour le Cirque a été acceptée comme l’offre de départ par un juge québécois le mois dernier, dans le cadre du processus de mise à l’enchère de l’entreprise.

La première offre a été déposée par des créanciers de premier rang, dont le fonds torontois Catalyst Capital et les fonds américains CBAM Partners, Shenkman Capital, Blue Mountain et Thomas H. Lee.

Des créanciers de deuxième rang estiment qu’en vertu de cette offre ils ne recevraient que des miettes pour leur argent investi dans le Cirque, alors que la valeur de leur dette se situerait plutôt sur papier à 154 millions $ US.

Le géant Québecor a par ailleurs fermé la porte jeudi au dépôt d’une offre en bonne et due forme pour le Cirque, qui viendrait concurrencer la première offre déposée pour l’entreprise.

« Nous envisagions (l’acquisition du Cirque) comme une possibilité de faire croître nos affaires. Nous avons crû beaucoup par l’entremise d’acquisitions dans le passé. (...) On considérait cela comme une bonne opportunité car nous avons de nombreuses expertises connexes qui nous auraient permis de profiter de la convergence. Mais en date d’aujourd’hui, parce que le processus semble évoluer de sorte que ce sont les créditeurs qui vont en devenir les propriétaires, on ne fera plus partie de ce processus d’acquisition. Cela dit on se considère toujours comme des partenaires intéressants pour les créditeurs, les propriétaires ultimes du Cirque, et on espère qu’on pourra être partenaires dans l’avenir. Et nous, on continuera à chercher des opportunités de croissance par des acquisitions, tout en demeurant aussi disciplinés que nous l’avons été dans le passé », a déclaré le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, jeudi lors du dévoilement des résultats du 2e trimestre de l’entreprise.

